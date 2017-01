Bovespa cai 0,31% em dia de correções

A Bovespa passou por uma leve realização de lucros e fechou em baixa de 0,31% nesta quinta-feira, 19, aos 63.950,86 pontos, influenciado em grande medida por ações de commodities e do setor financeiro. A expectativa em torno da chegada de Donald Trump à Casa Branca foi fator de cautela durante todo o dia, favorecendo a retração dos investidores. Na última hora de negócios, foi motivo de tensão a notícia da queda de um avião de pequeno porte em Paraty, onde estava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki.

O Índice Bovespa chegou a subir 0,48% pela manhã, antes de ingressar em definitivo no terreno negativo. As ações da Vale foram destaque de queda durante todo o dia, refletindo fatores como a baixa dos preços do minério de ferro e a negativa da empresa sobre a intenção de promover a unificação de suas ações. Por outro lado, a empresa confirmou tratativas para novo acordo de acionistas e anunciou a celebração de termos de ajustamento preliminar entre a Samarco e o Ministério Público Federal, no caso do rompimento da barragem da Samarco. Ao final do dia, Vale ON e PNA tiveram perdas de 1,99% e 2,55%, respectivamente. No acumulado de janeiro, no entanto, os dois papéis contabilizam ganhos superiores a 22%.

O cenário internacional também esteve no radar dos investidores, embora tenha ficado claramente em segundo plano. Na véspera da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, os investidores internacionais acompanharam principalmente a sabatina do Senado ao indicado de Trump ao Tesouro, Steven Mnuchin. O executivo reforçou promessas de Trump sobre incentivo à economia e disse que a reforma tributária será a principal medida do governo. O discurso, sem grandes novidades, elevou as taxas dos Treasuries, mas pouco interferiu nos mercados de ações.

Segundo Ricardo Tantulli, gerente de renda variável da Mirae Corretora, a queda da Bovespa foi determinada por três fatores: cautela com Trump, queda de commodities e o discurso da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, na véspera. “A leitura do discurso de Yellen é de que o Fed poderá vir com altas consecutivas, o que pode impactar o mercado de ações”, afirma.

Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, as maiores quedas foram de Metalúrgica Gerdau PN (-4,52%), Gerdau PN (-4,04%) e Bradespar PN (-3,55%). Já as maiores altas foram de Suzano PNA (+5,39%), Fibria ON (+4,37%) e Klabin Unit (+2,31%), com notícias de aumentos de preços no setor. Com o resultado de hoje, o Ibovespa passa a contabilizar alta de 6,18% em janeiro e de 68% em 12 meses.

