Bolsas sobem em NY influenciadas por dados econômicos dos EUA

Os principais índices de ações das bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quinta-feira, 31, em alta, influenciados por dados econômicos dos Estados Unidos.

O índice Nasdaq terminou aos 6.428,66 pontos, com alta de 0,95% na sessão e de 1,27% no acumulado de agosto. O Dow Jones encerrou aos 21.948,10 pontos, elevação diária de 0,25% e mensal de 0,26%. O S&P 500 marcou 2.471,65 pontos no fim do pregão, subida no dia de 0,57% e de 0,05% no mês.

LEIA TAMBÉM: MP do novo Refis já recebeu 309 emendas

Dois importantes indicadores da economia americana foram divulgados nesta quinta-feira. O Departamento do Comércio informou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) cresceu 0,1% em julho na comparação com o mês anterior. Isso representou um pequeno progresso, após a leitura de junho mostrar estabilidade e a de maio, um recuo de 0,1%. Na comparação anual, porém, o índice do PCE manteve-se estável em alta de 1,4%, abaixo do patamar de 2,2% que chegou a ser registrado mais cedo neste ano e também inferior à meta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), de 2%.