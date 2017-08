Bolsas sobem em NY e Dow Jones tem maior recuperação intraday em 9 meses

O Dow Jones teve a maior recuperação em um só pregão desde dezembro, com a tensão geopolítica saindo aos poucos do radar e dando lugar a apostas em investimentos de maior risco. Na abertura, havia queda de mais de 130 pontos (0,60%). A recuperação de fôlego foi aos poucos, com o índice terminando em alta de 56,97 pontos (0,26%), aos 21.865,37 pontos

A percepção dos investidores é de que a ameaça norte-coreana foi puramente retórica e que o programa balístico do país não apresenta risco tão elevado às nações do Ocidente e seus aliados.

De acordo com operadores, a reação moderada da comunidade internacional, que condenou o lançamento dos mísseis sem dobrar a aposta na retórica, também deu sustentação aos negócios de maior risco. “A resposta em todo o mundo foi bastante comedida e acho que provavelmente foi útil para o mercado”, afirmou o diretor-gerente de negociação da Themis Trading, Mark Kepner.

Entre as notícias corporativas, as ações da Apple terminaram em alta de 0,89%, depois de atingir o recorde intraday na sessão, ainda em reação positiva do mercado ao anúncio de novos modelos do iPhone.

As ações da Alphabet, controladora do Google, subiram 0,82% no pregão, em reação a relatos de que a empresa vai detalhar às autoridades antitruste da União Europeia como irá mudar os resultados de serviço de buscas.

Ainda entre os destaques positivos, os papéis da Chevron tiveram valorização de 0,09%, influenciada pela diminuição da queda dos contratos de petróleo. Fonte: Dow Jones Newswires