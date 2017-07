Bolsas fecham sem sinal único na Europa, com setor automotivo sob pressão

As bolsas europeias fecharam sem uma direção única nesta segunda-feira, 24, em uma sessão marcada pela fraqueza do setor automotivo. Além disso, a força do euro em relação ao dólar pressionou papéis de companhias exportadoras do continente. Por outro lado, bancos em geral se saíram bem.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,24%, em 379,23 pontos.

Entre as notícias importantes do dia, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outras nações de fora do cartel, como a Rússia, se reuniram hoje em São Petersburgo para avaliar o cumprimento do acordo para limitar as exportações da commodity. No encontro, ficou decidido que a Nigéria se unirá a esse esforço. O resultado no mercado da commodity, porém, não foi acentuado, já que a produção dos EUA tem crescido e isso representa um freio para o preço do barril. Várias petroleiras europeias fecharam em baixa, mesmo com a alta no petróleo durante o pregão do continente.