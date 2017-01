Bolsas fecham sem direção única em NY, influenciadas por balanços

As bolsas de Nova York fecharam em baixa na sessão desta sexta-feira, 27, em um movimento de realização de lucros devido aos fortes ganhos registrados na semana, em que os três principais índices acionários americanos renovaram suas máximas históricas. Balanços corporativos também influenciaram os mercados dos EUA.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,04%, aos 20.093,78 pontos; o S&P 500 recuou 0,09%, para 2.294,69 pontos; já o Nasdaq teve alta de 0,10%, aos 5.660,78 pontos. Na semana, no entanto, os três índices avançaram 1,34%, 1,03% e 1,90%, respectivamente.

Durante todo o pregão, as bolsas de Nova York operaram com volatilidade, em reação, também, a balanços corporativos divulgados após o fechamento da sessão de ontem e antes da abertura de hoje. Ontem, empresas ligadas ao setor de tecnologia divulgaram seus resultados corporativos, com resultados acima do esperado por analistas, e fizeram com que o índice Nasdaq destoasse dos demais. A Microsoft ganhou 2,35% e a Intel avançou 1,12%. A Alphabet (Google), que também divulgou seus resultados ontem, registrou queda de 1,39%.

Hoje, novos balanços influenciaram os índices acionários americanos. A American Airlines reportou que seu lucro caiu de US$ 3,23 bilhões no quarto trimestre de 2015 para US$ 289 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado ficou abaixo da previsão dos analistas e fez com que as ações da companhia recuassem 5,32%% nesta sexta-feira.

Já os papéis da Chevron perderam 2,37% após a companhia divulgar que seu lucro e sua receita avançaram no quarto trimestre de 2016 na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

Dados da economia americana não chegaram a influenciar os índices acionários. O Departamento do Comércio dos EUA informou que o Produto Interno bruto (PIB) do país cresceu a uma taxa anualizada de 1,9% entre outubro e dezembro após expandir 3,5% no trimestre anterior. (Com informações da Dow Jones Newswires)