Bolsas fecham sem direção única em NY, influenciadas pelo furacão Irma

As companhias de seguros registraram forte queda nesta semana devido aos danos causados pelo furacão Harvey na semana passada e com a perspectiva da chega do Irma no Estado da Flórida no fim de semana. Na semana, a RenaissanceRe Holdings e o Everest Re Group caíram 6,4% e 10%. Nesta sexta-feira, porém, as duas companhias registraram um movimento de recuperação, com alta de 4,13% e de 4,97%, respectivamente.

As preocupações com a aproximação do Irma fizeram com que o governo da Flórida pedisse para que as pessoas saíssem de áreas que potencialmente seriam atingidas no Estado. Empresas também se prepararam para a chegada da tormenta: a Walt Disney e a Comcast anunciaram o fechamento de seus parques temáticos por pelo menos dois dias. O Walt Disney World e o Universal Orlando Resort, da Comcast, fecharão a maior parte dos parques temáticos em Orlando a partir deste sábado. A Walt Disney subiu 0,01% nesta sexta-feira e a Comcast recuou 1,01%.

Bancos, credores e outras companhias financeiras recuperaram parte das perdas durante o pregão, após o discurso do presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), William Dudley. O dirigente deixou aberta a possibilidade de uma alta nos juros em dezembro, ao não descartar uma nova elevação neste ano. Para ele, a inflação baixa não necessariamente é um sinal negativo para a economia, desde que a baixa demanda não seja a causa subjacente. O Goldman Sachs subiu 0,63% e o Citigroup ganhou 0,17%.

LEIA TAMBÉM: Venda da Eletrobrás tem resistências

Já os papéis da Equifax registraram um tombo de 13,66% depois que a companhia reportou um grande vazamento de dados, que afeta mais da metade da população adulta dos EUA.

As tensões geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte, por sua vez, apoiaram a alta de companhias de defesa, com a perspectiva de que o regime de Kim Jong-un faça um novo lançamento de míssil neste fim de semana. A Boeing ganhou 1,05%, a Lockheed Martin avançou 0,18% e a Raytheon teve alta de 0,22%. Fonte: Dow Jones Newswires