Bolsas europeias fecham em alta, com menor foco na tensão geopolítica

Sinais de que a tensão geopolítica recente entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte perdeu fôlego ajudaram as bolsas europeias nesta terça-feira, 15, embora o assunto continue no radar. Isso abriu espaço para uma recuperação nas praças do continente em geral, em sessão marcada também pela divulgação de alguns indicadores importantes.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,05%, em 376,36 pontos.

A Coreia do Norte sinalizou, por meio de sua agência de notícias estatal, que o plano para lançar mísseis na região do território americano de Guam, no Pacífico, estão suspensos, ao menos por ora. Ainda que novas declarações ou mudanças de rumo possam voltar a elevar a cautela, nesta terça-feira prevaleceu o maior apetite por risco entre os investidores.