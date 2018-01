Bolsas de NY registram fechamento recorde influenciadas pela alta do petróleo

Vários eventos contribuíram para os avanços observados desde o começo do mês: uma aceleração da economia global, a expectativas de que as companhias continuarão a reportar balanços sólidos e a reforma tributária sancionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

As bolsas de valores dos Estados Unidos registraram nesta quinta-feira, 11, fechamento recorde mais uma vez, apoiadas pela alta dos preços do petróleo e expectativas por balanços corporativos sólidos.

“As pessoas estão eufóricas”, disse Bret Chesney, da Alpine Global. “Isso não vai mudar do dia pra noite”, completou. O setor de energia subiu 2% no S&P 500. A Chevron viu seus papéis avançarem 3% e a Hess ganhou 3,2%.

As ações do setor podem ganhar mais impulso nas próximas semanas, dado que se espera que essas companhias dobrem os ganhos do quarto trimestre na comparação com o mesmo período de 2016, de acordo com estimativas da FactSet. Fonte: Dow Jones Newswires

LEIA TAMBÉM: Tesouro: governo confia na necessidade de aprovar reforma da Previdência