Bolsas de NY fecham sem sinal único, com Nasdaq em baixa

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 3, em um pregão abreviado por causa do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado na terça-feira, 4. A exceção do movimento em geral positivo do dia de hoje foi o setor de tecnologia, que voltou a recuar e com isso deixou o índice Nasdaq em baixa.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,61%, em 21.479,27 pontos, em novo fechamento recorde, o Nasdaq caiu 0,49%, a 6.110,06 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,23%, a 2.429,01 pontos.

Entre as ações com mais força, as dos setores de energia e financeiro levaram o Dow Jones a subir, no primeiro pregão do terceiro trimestre e também do segundo semestre.