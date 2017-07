Bolsas de NY fecham sem direção definida, mas registram ganho mensal

As ações do Facebook recuaram 1,86%, após atingirem o maior nível histórico na semana passada, e as da Alphabet, dona do Google, perderam 1,17%. Hoje, o setor de tecnologia caiu 0,4% no S&P 500.

Balanços melhores foram “os principais condutores” dos ganhos de julho, de acordo com Michael Arone, estrategista da State Street Global Advisors. “Um monte de outras coisas são apenas barulho: a turbulência em Washington, os eventos políticos que acontecem de tempos em tempos”, disse.

Dos 58% das empresas do S&P 500 que divulgaram os resultados do segundo trimestre até hoje, 72% superaram as expectativas de analistas para lucros e vendas, de acordo com a FactSet. Amanhã, a Apple revela seu aguardado balanço.

As ações da Charter Communications subiram 5,85% hoje, ficando entre as empresas que apresentaram os melhores resultados hoje, após ter dito que não estava interessada em adquirir a Sprint. As ações da Discovery Communications recuaram cerca de 9% após ter a empresa ter dito que aceitou adquirir a Scripps Networks Interactive. (Com informações da Dow Jones Newswires)