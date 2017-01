Bolsas da Europa recuam após coletiva de Trump, mas Londres tem leve alta

As bolsas europeias fecharam na maioria em queda nesta quinta-feira, 12, com investidores em geral decepcionados com a falta de detalhes sobre a economia e novos estímulos na entrevista coletiva do dia anterior do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A bolsa de Londres, porém, fechou em território positivo, apoiada pelas mineradoras, conseguindo novo recorde de valorização.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,65% (2,36 pontos), em 362,54 pontos.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 oscilou perto da estabilidade e acabou fechando em alta de 0,03%, em 7.292,37 pontos. O FTSE-100 conseguiu, com isso, o fechamento em patamar recorde pela 11ª vez seguida. O avanço das mineradoras conseguiu compensar o recuo de outros papéis. Entre as mineradoras, Anglo American subiu 1,98% e Glencore avançou 0,81%, enquanto a petroleira BP subiu 0,41%, em jornada positiva para o petróleo. Já Barclays, HSBC e Orogen Gold recuaram 0,83%, 0,33% e 15,38%, respectivamente.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 1,07%, para 11.521,04 pontos. No setor de energia, E.ON subiu 2,37%. No setor bancário, por outro lado, Commerzbank e Deutsche Bank recuaram 2,65% e 3,46%, respectivamente. Lufthansa caiu 1,03% e BMW, 2,96%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 recuou 0,51%, para 4.863,97 pontos. Peugeot caiu 1,94% e Vallourec teve baixa de 0,15%, enquanto Crédit Agricole subiu 0,46% e a petroleira Total ganhou 0,40%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, teve baixa de 1,69%, para 19.156,59 pontos. O setor bancário esteve também pressionado na Itália, com Intesa Sanpaolo em baixa de 1,38% e UniCredit, de 1,75%. Fiat Chrysler teve queda de 16,14%, diante da notícia de que os EUA investigam suposta fraude da empresa em testes de emissão de poluentes, que pode render uma multa bilionária para a montadora.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 recuou 0,01%, para 9.407,40 pontos. Entre os bancos espanhóis, Urbas Grupo Financiero caiu 6,67, Banco Santander recuou 0,20% e BBVA teve perda de 0,50%. No setor de energia, Iberdrola subiu 1,10%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 0,05%, para 4.592,40 pontos. O papel do Banco Comercial Português recuou 2,77% e o do Banco BPI teve baixa de 0,09%, mas Altri subiu 0,90%, Galp Energia ganhou 0,64% e Pharol avançou 0,44%. (Com informações da Dow Jones Newswires)