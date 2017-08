Bolsas da Europa fecham em baixa, com tensão entre EUA e Coreia do Norte

Os mercados acionários europeus fecharam em baixa nesta quarta-feira, 9, pressionados pela tensão geopolítica entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que trocaram ameaças públicas no dia anterior. Investidores saíram de ativos de maior risco, como as ações, e passaram para ativos seguros, como os títulos públicos, o ouro e moedas como o iene e o franco suíço.

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,73% (-2,78 pontos), aos 379,87 pontos.

Na terça-feira, 8, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou Pyongyang com “fogo e fúria nunca vistos antes pelo mundo” caso a intimidação do regime de Kim Jong-un contra Washington continuasse. Horas depois, a Coreia do Norte respondeu, ameaçando lançar mísseis no território de Guam, que é administrado pelos EUA, argumentando que os recentes exercícios militares realizados pelos EUA levam a situação regional a um “ponto extremo” e que podem provocar um “conflito perigoso”.