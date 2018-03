Bolsas da Europa fecham em alta, com fôlego conferido por dados da região

As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 20, com o fôlego conferido aos negócios por indicadores econômicos da região, além dos noticiários político e corporativo. Esse conjunto de dados serviu como um contrapeso ao clima de cautela que acomete os principais mercados acionários do mundo na véspera do anúncio do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sobre juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou a sessão em alta de 0,51%, aos 375,57 pontos.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou o pregão em alta de 0,26%, aos 7.061,27 pontos. Por lá, refletiu positivamente o avanço das negociações do Brexit. Mais cedo, foi divulgada também a informação de que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) britânico, medido pelo Escritório Nacional de Estatísticas, subiu 2,7% em fevereiro ante igual mês do ano passado, perdendo força em relação ao aumento anual de 3% verificado em janeiro.

Na seara das notícias corporativas, a mineradora anglo-australiana Rio Tinto anunciou plano de compra e resgate de títulos com valor potencial de até US$ 2,25 bilhões para reduzir a dívida bruta. As ações da companhia fecharam o dia em alta de 1,30%.

Entre outros papéis em destaque, os do Royal Bank of Scotland avançaram 2,29% e os do concorrente Lloyds, 1,10%. Já as ações da petroleira BP ganharam 0,90%, em meio à disparada das cotações de petróleo.

Na bolsa de Frankfurt, o DAX 30 encerrou o dia com avanço de 0,74%, para os 12.307,33 pontos. Investidores desse mercado operaram com surpresas positivas. De acordo com o instituto ZEW, o índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu 17,8 de fevereiro para 15,1 em março, ante previsão de baixa bem menor, para 13,0.

Assim, o principal índice de Frankfurt foi ajudado por altas de ações como as da Lufthansa (+2,70%), da seguradora Allianz (+1,84%) e da química BASF (+0,99%).

O índice FTSE MIB, da bolsa de Milão, registrou na sessão de hoje uma alta de 0,73%, aos 22.798,15 pontos. Neste mercado, as ações da Fiat Chrysler avançaram 2,46% e as da petroleira ENI, 1,38%, também na esteira dos ganhos do petróleo.

O CAC 40, da bolsa de Paris, teve hoje um ganho de 0,57%, aos 5.252,43 pontos. Em Madri, o Ibex-35 subiu 0,18%, para os 9.681,60 pontos. Já o PSI-20, da bolsa de Lisboa, avançou 0,46%, aos 5.421,36 pontos.