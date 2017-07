Bolsas da Europa fecham em alta, com bancos e dados positivos da zona do euro

Os mercados acionários europeus fecharam em alta no primeiro pregão do segundo semestre do ano, com uma versão mais otimista para o restante de 2017. Ações de instituições financeiras contribuíram para os ganhos, com os investidores também analisando diversos dados da economia da zona do euro.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,10% (+4,17 pontos), aos 383,54 pontos.

A tendência de recuperação da atividade na zona do euro foi reforçada nesta segunda-feira, 3, com a divulgação de dados da economia europeia. De acordo com a IHS Markit, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro subiu de 57,0 em maio para 57,4 no mês passado.