Bolsas da Europa fecham em alta após sessão volátil

As bolsas europeias oscilaram durante o pregão desta terça-feira, 8, mas ganharam força na reta final da sessão e fecharam em território positivo, em um dia de volumes menores em negociação. Mesmo um dado mais fraco que o esperado da balança comercial da Alemanha não impediu o movimento, apoiado pela desvalorização do euro, que impulsiona as ações de corporações locais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,16%, em 382,64 pontos.

LEIA TAMBÉM: Crise política afeta Bovespa em dia de baixa liquidez com ausência do estrangeiro

Na agenda de indicadores, na Alemanha o superávit comercial subiu a 21,2 bilhões de euros em junho, um pouco abaixo da projeção de 21,4 bilhões de euros dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. As exportações alemãs caíram 2,8% em junho ante maio e as importações tiveram baixa de 4,5%. Na França, houve recuo de 2,8% nas exportações em junho ante maio, mas o número veio dentro do esperado.