Bolsas caem em NY, após comentário de Trump sobre paralisação do governo

Os mercados acionários americanos fecharam em baixa nesta quarta-feira, 23, pressionados por comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou paralisar o governo caso o financiamento de um muro na fronteira com o México não esteja no orçamento a ser aprovado pelo Congresso americano.

Também houve um movimento de cautela nos mercados em geral, às vésperas da conferência anual do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Kansas City, realizada em Jackson Hole. No evento, estarão presentes a presidente da autoridade monetária americana, Janet Yellen, e o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi. Os dois irão discursar na próxima sexta-feira.

O setor industrial liderou as perdas do índice S&P 500, com as ações da General Electric caindo 0,85% e as da Caterpillar recuando 0,92%, fechando na mínima do dia. Além disso, papéis de companhias ligadas ao setor de defesa, que avançaram no dia anterior, devolveram parte dos ganhos: a Boeing fechou em baixa de 0,69% e a Lockheed Martin perdeu 0,64%. Fonte: Dow Jones Newswires

