BNDESPar será investidor bastante ativo em 2017, afirma diretora

A BNDESPar, empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), será um ator “bastante ativo” no mercado de capitais em 2017, afirmou na tarde desta segunda-feira, 26, a diretora de Mercado de Capitais da instituição de fomento, Eliane Lustosa.

“Vamos desenvolver o mercado de capitais não tanto pelo volume de recursos aplicados nas empresas, mas, principalmente, pela coordenação, integração e atuação nas falhas de mercado que vão atrair investidores privados”, disse Eliane em teleconferência com jornalistas, para detalhar a inclusão, no site do BNDES, de informações completas sobre os investimentos de sua carteira de renda variável.

LEIA TAMBÉM: Projeção para Selic no fim de 2016 segue em 13,75% ao ano, aponta Focus

Segundo Eliane, “uma das falhas nas quais vamos atuar neste ano, por exemplo, é buscar mecanismos para reforço de garantias”. Esse trabalho será mais ativo, principalmente, no financiamento às concessões de infraestrutura.

O modelo de financiamento para as concessões, anunciado pelo BNDES, prevê a aquisição de debêntures de infraestrutura emitidas pelo projeto. “Vamos compartilhar garantias para que as debêntures de infraestrutura possam ter garantias adequadas para atrair investidores privados”, disse a diretora.

Ela afirmou ainda que o maior “ativismo” como investidor institucional é uma visão da nova gestão do banco. Mais à frente, a instituição divulgará um conjunto de políticas de “responsabilidade fiduciária”. “É nosso dever sermos mais ativos nas participações acionárias que nós temos, seja nas assembleias, seja nos conselhos de administração”, afirmou Eliane.

LEIA TAMBÉM: Bancos se recuperam com força e Bolsas da Europa fecham em alta