BNDES reitera que trabalha para devolver R$ 130 bi ao Tesouro

O diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Da Costa, reiterou nesta quinta-feira, 11, a posição do diretor financeiro da instituição de fomento, Carlos Thadeu de Freitas, de que o banco está trabalhando para devolver R$ 130 bilhões este ano ao Tesouro Nacional.

“Queria reiterar a posição que já foi dita pelo diretor financeiro. Estamos trabalhando para chegar nos R$ 130 bilhões de devolução”, afirmou Costa, durante a apresentação de mudanças nas políticas operacionais do banco.

Na segunda-feira, Freitas disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o BNDES se preparou para retirar R$ 130 bilhões do caixa neste ano, mas o valor deve contemplar devoluções ao Tesouro Nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ao Fundo do PIS/Pasep (valores anteriores a 1988, ainda depositados no banco).