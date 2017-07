BNDES emprestará até 80% a projetos de saneamento do Programa Avançar Cidades

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará com a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP, hoje em 7,0% ao ano) até 80% dos valores de projetos selecionados neste e no próximo ano para o Programa Avançar Cidades – Saneamento, do Ministério das Cidades, informou nesta quarta-feira, 26, a instituição de fomento.

Segundo o BNDES, os pedidos de empréstimo poderão ser feitos por governos estaduais e municipais, além de prestadores de serviços de saneamento constituídos sob a forma de autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista.

As condições de crédito aprovadas pela diretoria do BNDES incluem ainda prazo de até 20 anos, para projetos de água e esgoto, e de até 15 anos, para os demais projetos. Nos dois casos, o prazo inclui a carência.