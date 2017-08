BNDES: banco praticamente zerou excesso de exposição a um único cliente

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) “praticamente zerou” o excesso de exposição a um único cliente, afirmou nesta segunda-feira, 14, a superintendente da Área de Controladoria do BNDES, Vania Borgerth. A executiva evitou confirmar que a exposição do BNDES à Petrobras está acima do limite de 25% do patrimônio de referência, como determinam as regras prudenciais do Banco Central (BC).

O balanço financeiro do BNDES do primeiro semestre aponta que a exposição de crédito do banco de fomento ao seu maior cliente caiu fortemente na comparação do primeiro semestre de 2016 (R$ 29,046 bilhões) para o primeiro semestre deste ano (R$ 15,656 bilhões). Embora nem o balanço financeiro nem a executiva confirmem, a Petrobras vem anunciando antecipações de pagamentos bilionários de sua dívida com o BNDES desde o ano passado.

Ainda assim, como a participação acionária do BNDES na Petrobras (16,54% do capital total da petroleira) encerrou o primeiro semestre em R$ 27,230 bilhões, a exposição total, para efeito do cálculo do limite a um único cliente, estaria em R$ 42,886 bilhões. O limite para o BNDES é de R$ 31,647 bilhões, levando em conta o patrimônio de referência de R$ 126,59 bilhões. Antes das antecipações de pagamento da dívida, a exposição total estava na casa de R$ 60 bilhões, como apurou o Broadcast/Estadão à época.