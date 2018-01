Black Friday ajudou alta nas vendas do varejo em novembro, diz IBGE

As promoções da Black Friday, campanha que mobiliza especialmente o comércio eletrônico no País, ajudaram a impulsionar as vendas do varejo na passagem de outubro para novembro, afirmou Isabella Nunes, gerente na Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O evento, realizado em 24 de novembro do ano passado, elevou as vendas de móveis e eletrodomésticos do setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que inclui as lojas de departamento.

“As taxas mais elevadas são dos setores que registraram taxas mais negativas em outubro, e não por acaso são setores que têm perfil muito marcado de vendas pela internet: outros artigos de uso pessoal e doméstico e móveis e eletrodomésticos”, contou Isabella.