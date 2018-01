Bitcoin cai abaixo de US$ 10 mil e assusta investidor

Foto: zcopley via Visual Hunt - CC BY-SA

Os investidores da moeda virtual bitcoin tiveram nesta quarta-feira, 17, mais um dia para esquecer – o que vem se repetindo com frequência desde o início do ano. Depois de acumular valorização de 1.400% em 2017, a criptomoeda mais famosa do mercado já perdeu quase metade de seu valor em 30 dias. Nesta quarta, pela primeira vez desde novembro, a cotação chegou a ficar abaixo de US$ 10 mil, na parte da manhã. Ao longo do dia, o ativo se recuperou um pouco e, por volta das 18h era cotado a US$ 10.618 no site Coindesk, que vem sendo utilizado como referência pelo mercado. O valor marca uma queda de 45% em relação ao nível recorde observado em dezembro.

Na terça-feira, o bitcoin já havia acumulado perdas em meio às tentativas de vários governos de apertar o controle sobre as negociações de criptomoedas. Autoridades da Coreia do Sul e da China estão exigindo o fechamento de várias operações de emissão de moedas virtuais.

Diferentemente do que vinha acontecendo desde então, quando algumas criptomoedas pareciam blindadas da má fase da bitcoin, a queda desta quarta se espalhou rapidamente pelas demais moedas. O ether chegou a cair 33%, o XRP recuou 47% e a litecoin, 35% – existem mais de mil moedas virtuais diferentes hoje no mercado. Já o contrato futuro de bitcoin para janeiro, negociado na CME, encerrou o dia em baixa de 1,92%, a US$ 10.945,00.