Berger pede que parlamentares se dirijam à CMO após sessão do Congresso

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Dário Berger (PMDB-SC), pediu que os integrantes do colegiado permaneçam na Casa após a sessão do Congresso para a votação da mudança da meta fiscal ainda nesta terça-feira, 29.

Berger disse que os trabalhos do Congresso de hoje “não vão terminar” no plenário, onde deputados e senadores estão reunidos para analisar vetos presidenciais que trancam a pauta. O objetivo é que, logo após a apreciação dos vetos no plenário, os congressistas votem a alteração da meta no colegiado.

Desta forma, a proposta do governo que eleva para R$ 159 bilhões as metas fiscais para este e o próximo ano poderia ser o primeiro item da pauta de uma nova sessão do Congresso, que deve ser convocada para amanhã. Os governistas querem aprovar o texto da alteração da meta até quinta-feira, 31, quando termina o prazo para envio da Lei Orçamentária Anual (LOA).