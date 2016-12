O Banco Central prorrogou nesta sexta-feira, 23, por meio do Ato de Diretor nº 616, o prazo para conclusão do inquérito instaurado na Estratégia Investimentos S.A – Corretora de Valores e Câmbio. A prorrogação é por 30 dias, a contar de 28 de dezembro deste ano.

Com sede no Rio de Janeiro, a Estratégia está em liquidação extrajudicial desde maio deste ano.

O ato publicado nesta sexta foi assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do BC, Sidnei Corrêa Marques.