O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, afirmou nesta sexta-feira, 23, que a instituição projeta que o estoque total de crédito deve crescer 2,0% no próximo ano.

Essa perspectiva leva em conta, de acordo com Maciel, uma melhora do ambiente econômico no Brasil em 2017. Na quinta-feira, 22, o BC revisou para baixo sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, de crescimento de 1,3% para avanço de 0,8%.

Para 2016, na previsão do BC, o estoque total de crédito deve fechar com queda de 3,0%. Na projeção anterior, a estimativa era de recuo de 2%. A atualização leva em conta os resultados até novembro, divulgados nesta sexta-feira.

Maciel informou ainda que a projeção para o estoque de crédito livre em 2017 é de crescimento de 2,0%. O BC espera o mesmo avanço de 2,0% para o crédito com recursos direcionados no próximo ano.

As projeções por instituições financeiras mostraram que as públicas devem registrar crescimento de 3,0% no crédito em 2017. A estimativa para as privadas é de crescimento de 1,0% no próximo ano e, para as estrangeiras, de avanço de 2%.

Já a projeção para a relação crédito/PIB em 2017 é de 48,0%.