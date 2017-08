BC: LIG tem potencial para contribuir com expansão do crédito imobiliário

O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, afirmou nesta noite de terça-feira, 29, que a Letra Imobiliária Garantida (LIG) tem potencial para contribuir com a expansão do crédito imobiliário no Brasil. “A LIG complementa as demais fontes de financiamento no crédito imobiliário”, afirmou Damaso.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) editou hoje, após reunião extraordinária, a Resolução nº 4.598, que trata da LIG. O instrumento é visto como uma alternativa às fontes tradicionais de captação de recursos para o crédito imobiliário, como a poupança. A LIG é um título de crédito que incorpora as principais características dos covered bonds, instrumentos de financiamento de longo prazo bastante utilizados na Europa.

“A LIG é conhecida como covered bond no resto do mundo. O instrumento representa na Europa em torno de 20% do crédito imobiliário”, citou Damaso. Segundo ele, a emissão de covered bonds na Europa soma cerca de 2,5 trilhões de euros.