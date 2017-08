BC: LIG não tem comunicação com demais instrumentos de crédito imobiliário

O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, afirmou nesta noite de terça-feira, 29, durante coletiva de imprensa, que a Letra Imobiliária Garantida (LIG) é um instrumento de mercado, que “não tem comunicação com os demais instrumentos de financiamento imobiliário”.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) editou hoje, após reunião extraordinária, a Resolução nº 4.598, que trata da LIG. O instrumento é visto como uma alternativa às fontes tradicionais de captação de recursos para o crédito imobiliário, como a poupança. Damaso lembrou que a LIG foi colocada em audiência pública em janeiro. Sugestões foram recebidas até o início de maio e algumas delas foram incorporadas à resolução.

Algumas alterações, no entanto, precisariam ser feitas por lei. A alternativa encontrada foi incorporar uma emenda à medida provisória 775, que tratava do registro dos bens (garantias) constituídos em todas as operações realizadas no mercado financeiro (bancário, interbancário e acionário), independente da natureza do negócio. A proposta passou pelo Congresso, foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial de hoje na forma da Lei 13.476.