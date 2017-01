BC do Peru decide manter taxa básica de juros em 4,25%

O Banco Central do Peru decidiu nesta quinta-feira manter a taxa básica de juros em 4,25%. A instituição disse que manteve a política monetária porque as projeções de inflação convergem para o centro da meta em meados deste ano.

O BC peruano afirma em seu comunicado que as expectativas de inflação no país continuam mostrando desaceleração. Além disso, apontou que um déficit hídrico afeta negativamente a safra agrícola, embora esse impacto deva ser transitório. O BC afirmou também que o crescimento da atividade econômica desacelerou no último trimestre do ano passado, em um contexto de menor gasto público. Já a economia mundial, na análise do BC peruano, dá sinais de recuperação e menor volatilidade nos mercados financeiros.

A próxima reunião de política monetária no país está marcada para 9 de fevereiro.