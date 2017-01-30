BC divulga lista de bancos conforme segmentação do SFN
O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 30, a lista com a segmentação de instituições dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN).…
O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 30, a lista com a segmentação de instituições dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Esta segmentação obedece resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e tem como objetivo a regulação prudencial das instituições, conforme o porte, a atividade internacional e o perfil de risco.
Os bancos e as demais instituições financeiras foram divididos em cinco segmentos: S1, onde estarão os bancos cujo porte (exposição total) for igual ou superior a 10% do PIB, ou que sejam internacionalmente ativos; S2, composto por instituições de porte entre 1% e 10% do PIB, podendo conter instituição de porte superior a 10% do PIB se não for sujeita ao enquadramento no S1; S3, com instituições de porte entre 0,1% e 1% do PIB; S4, com instituições de porte inferior a 0,1% do PIB; e S5, com cooperativas de crédito e instituições não bancárias que tenham perfil de risco simplificado.
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Apenas o segmento S1 seguirá integralmente os padrões do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.
Confira abaixo a relação dos quatro primeiros segmentos. Para ver a lista completa, acesse o link http://www.bcb.gov.br/nor/basileia/enquadramento.asp:
S1
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BB – PRUDENCIAL
BRADESCO – PRUDENCIAL
BTG PACTUAL – PRUDENCIAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PRUDENCIAL
ITAU – PRUDENCIAL
SANTANDER – PRUDENCIAL
S2
BANRISUL – PRUDENCIAL
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BNDES – PRUDENCIAL
CITIBANK – PRUDENCIAL
CREDIT SUISSE – PRUDENCIAL
SAFRA – PRUDENCIAL
VOTORANTIM – PRUDENCIAL
S3
ABC-BRASIL – PRUDENCIAL
ALFA – PRUDENCIAL
APE POUPEX
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A – PRUDENCIAL
BANCOOB – PRUDENCIAL
BANESTES – PRUDENCIAL
BCO CLASSICO S.A. – PRUDENCIAL
BCO CSF S.A. – PRUDENCIAL
BCO DA AMAZONIA S.A. – PRUDENCIAL
BCO DAYCOVAL S.A – PRUDENCIAL
BCO DES. DE MG S.A. – PRUDENCIAL
BCO FIBRA S.A. – PRUDENCIAL
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. – PRUDENCIAL
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL – PRUDENCIAL
BMG – PRUDENCIAL
BNP PARIBAS – PRUDENCIAL
BOFA MERRILL LYNCH – PRUDENCIAL
BRB – PRUDENCIAL
CCB – PRUDENCIAL
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA – CENTRAL SICREDI SUL
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO – CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ
CREDIT AGRICOLE – PRUDENCIAL
DEUTSCHE – PRUDENCIAL
GMAC – PRUDENCIAL
GOLDMAN SACHS – PRUDENCIAL
HAITONG – PRUDENCIAL
ING – PRUDENCIAL
JP MORGAN CHASE – PRUDENCIAL
MERCANTIL DO BRASIL – PRUDENCIAL
MERCEDES-BENZ – PRUDENCIAL
MORGAN STANLEY – PRUDENCIAL
ORIGINAL – PRUDENCIAL
PAN
PINE – PRUDENCIAL
SICREDI – PRUDENCIAL
SOCIETE GENERALE – PRUDENCIAL
VOLKSWAGEN – PRUDENCIAL
S4
ADVALOR DTVM LTDA
ADVANCED CC LTDA
AF DESENVOLVE SP S.A.
AF DO ESTADO DE SC S.A.
AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
AF PARANÁ
AFAL S.A.
AFEAM
AG. FOMENTO AMAPA S.A.
AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA
AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS
AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A.
AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO
AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A.
AGENCIA FOMENTO GOIAS
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. – CFI – PRUDENCIAL
AGK CC S.A.
AGORACRED S/A SCFI
AKRO DTVM S.A.
ALBATROSS CCV S.A
ALPES CCTVM LTDA
AMARIL FRANKLIN CTV LTDA
AMAZÔNIA CC LTDA.
ANDBANK – PRUDENCIAL
APEAL CREDITO IMOBILIARIO S/A
ARC CORRETORA CAMBIO S.A.
ÁTICO DTVM LTDA.
ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM
ATRIA S.A. – CFI
AVIPAM CC LTDA.
AVISTA S.A. CFI
AVS CC LTDA.
B & T ASSOCIADOS CC LTDA.
BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS
BALUARTE SA CC
BANCO BM&FBOVESPA – PRUDENCIAL
BANCO FIDIS – PRUDENCIAL
BANCO IBM S.A. – PRUDENCIAL
BANCO KOMATSU DO BRASIL – PRUDENCIAL
BANCO MONEO S.A. – PRUDENCIAL
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A – PRUDENCIAL
BANCO RIBEIRÃO PRETO – PRUDENCIAL
BANCO SEMEAR – PRUDENCIAL
BANCO TOPÁZIO S.A. – PRUDENCIAL
BANCO VIPAL – PRUDENCIAL
BANIF – PRUDENCIAL
BARCLAYS – PRUDENCIAL
BARIGUI
BBM – PRUDENCIAL
BBVA BRASIL BI S.A. – PRUDENCIAL
BCO A.J. RENNER S.A. – PRUDENCIAL
BCO ABN AMRO S.A. – PRUDENCIAL
BCO ARBI S.A. – PRUDENCIAL
BCO CAPITAL S.A. – PRUDENCIAL
BCO CARGILL S.A. – PRUDENCIAL
BCO CATERPILLAR S.A. – PRUDENCIAL
BCO CEDULA S.A. – PRUDENCIAL
BCO DA CHINA BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BCO DES. DO ES S.A. – PRUDENCIAL
BCO DO EST. DE SE S.A. – PRUDENCIAL
BCO DO EST. DO PA S.A. – PRUDENCIAL
BCO FICSA S.A. – PRUDENCIAL
BCO FORD S.A. – PRUDENCIAL
BCO GUANABARA S.A. – PRUDENCIAL
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A – PRUDENCIAL
BCO KDB BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BCO KEB DO BRASIL SA – PRUDENCIAL
BCO LA NACION ARGENTINA – PRUDENCIAL
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE – PRUDENCIAL
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. – PRUDENCIAL
BCO MAXINVEST S.A. – PRUDENCIAL
BCO MODAL S.A. – PRUDENCIAL
BCO POTTENCIAL S.A. – PRUDENCIAL
BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE – PRUDENCIAL
BCO STANDARD INV S.A. – PRUDENCIAL
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BCO TRIANGULO S.A. – PRUDENCIAL
BCO TRICURY S.A. – PRUDENCIAL
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
BECKER FINANCEIRA SA – CFI
BEXS – PRUDENCIAL
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA
BIORC FINANCEIRA – CFI S.A.
BMW
BNY MELLON – PRUDENCIAL
BOA VIAGEM SCC LTDA.
BONSUCESSO – PRUDENCIAL
BPN BRASIL BM S.A. – PRUDENCIAL
BR PARTNERS – PRUDENCIAL
BRASIL PLURAL – PRUDENCIAL
BR-CAPITAL DTVM S.A.
BRICKELL S.A. CFI
BRL TRUST DTVM SA
BROKER BRASIL CC LTDA.
BROOKFIELD
BRX CC LTDA.
C H B – CIA HIPOT. BRASILEIRA
CAIXA GERAL – PRUDENCIAL
CAMBIALL CASH CC LTDA.
CAMBIONET CC LTDA
CAROL DTVM LTDA.
CARUANA SCFI
CC AÇORIANA LTDA.
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL CENTRAL, AMAZONAS OCIDENTAL E MUNICÍPIO DE UBÁ
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOB CENTRAL CECRESP
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO DO RIO GRANDE DO SUL
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB – SICOOB CENTRAL UNICOOB
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CECREMGE
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA – SICOOB PLANALTO CENTRAL
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA – UNICRED CENTRAL RS
CHG-MERIDIAN DO BRASIL AM S.A.
CHLOE DTVM LTDA.
CM CAPITAL MARKETS
COBANSA CH S.A.
CODEPE CVC S.A.
COINVALORES
COLUNA S.A. DTVM
COMMERZBANK BRASIL – PRUDENCIAL
COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO
CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES
CONECTA CC LTDA
CONEXION CC LTDA.
CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA – CONFESOL
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED’S – UNICRED DO BRASIL
CONFIDENCE – PRUDENCIAL
CONSEGTUR CC LTDA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO RIO PARDO – SICREDI VALE DO RIO PARDO RS
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA – SICOOB CENTRAL BA
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS – CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL – SICOOB CENTRAL SC/RS
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO – SICOOB CENTRAL ES
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOB SÃO PAULO
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL – SICOOB NORTE
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE – CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO NOROESTE BRASILEIRO LTDA.
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRAL CRESOL SICOPER
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA – CENTRAL CRESOL BASER
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA – CRESOL CENTRAL SC/RS
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO – CECRED
COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICRED’S DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA – UNICRED CENTRAL SC/PR
COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNICRED CENTRAL SP
COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MATO GROSSO LTDA UNICRED CENTRAL RJ/MT
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOCRELIVRE
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ALTA MOGIANA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE VARGINHA LTDA – SICOOB CREDIVAR
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALIANÇA RS/SC – SICREDI ALIANÇA RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO JACUÍ – SICREDI ALTO JACUÍ RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO URUGUAI – SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTOS DA SERRA – SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS BOTUCARAÍ – SICREDI BOTUCARAÍ RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO – SICREDI CELEIRO RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE – SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO LESTE – SICREDI CENTRO LESTE RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO CENTRO DO RGS – SICREDI REGIÃO CENTRO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO DA PRODUÇÃO – SICREDI REGIÃO DA PRODUÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS – SICREDI SUDOESTE GO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA ZONA SUL – SICREDI ZONA SUL RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE ESPUMOSO – SICREDI ESPUMOSO RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE IBIRAIARAS – SICREDI IBIRAIARAS – RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL – SICREDI CENTRO-SUL MS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE PA
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE MT E ACRE
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA CATARINA – SICREDI NORTE RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA SICREDI SUL SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE – SICREDI VALE LITORAL SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE RS – SICREDI NORDESTE RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA – SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS – SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL – SICREDI NOROESTE RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO BRANCO – SICREDI OURO BRANCO RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PAMPA GAÚCHO – SICREDI PAMPA GAÚCHO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL – SICREDI PANTANAL MS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PLANALTO SICREDI PLANALTO RS/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO JAGUARI – SICREDI VALE DO JAGUARI RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÍ-PARANAPANEMA-AVARÉ
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA – SICOOB AGROCREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MOGI GUAÇU E SUDOESTE PAULISTA – SICOOB CREDIGUAÇU
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA, AGROPECUARISTAS E EMPRESÁRIOS DA REGIÃO DE PIRACICABA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA
COOPERATIVA DE CRÉDITO E DE INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRAS DO IGUAÇU E SUDESTE PAULISTA – SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL – SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO IGUAÇU – SICREDI IGUAÇU PR/SC/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO INTEGRAÇÃO – SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO PROGRESSO – SICREDI PROGRESSO PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO – SICREDI UNIÃO PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA – SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA – SICREDI MEDICRED PR
COOPERATIVA DE CRÉDITO SOLIDÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO OESTE POTIGUAR – CREDIOESTE-SOL
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA. – UCM
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA – SICREDI ALIANÇA PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS – SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA – SICREDI CENTRO SERRA RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DOS VALES – SICREDI REGIÃO DOS VALES RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA – SICREDI SERRANA RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO – SICREDI VALE DO TAQUARI RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP – SICREDI PARANAPANEMA PR/SP
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARQUE DAS ARAUCARIAS – SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS – SICREDI PIONEIRA RS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA.
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREPARTI CC LTDA
CORRET. AMAZONENSE CAMBIO LTDA
CP & FRIZZO – DTVM LTDA
CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA
CREDITÁ S.A. CFI
CREFISA S.A. CFI
CSILATINA A.M. S.A.
DACASA FINANCEIRA
DASCAM CC LTDA
DEBONI DTVM LTDA
DECYSEO CC LTDA.
DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA
DEUTSCHE LEASING BRASIL AM S.A.
DIBRAN DTVM LTDA
DILLON S/A DTVM
DIRECAO S.A. CFI
DOMUS CH
DOURADA CORRETORA
EASYNVEST – TÍTULO CV SA
EBADIVAL – E BAGGIO DTVM LTDA
ECONOMISA
ELITE – CCVM LTDA
ESC RUY LAGE SOC CT LTDA
ESTRELA MINEIRA
EUROINVEST S/A CCTVM
EXECUTIVE CC LTDA.
EXIM CC LTDA
F D GOLD DTVM LTDA
FACTA S.A. CFI
FAIR CC S.A.
FAMÍLIA PAULISTA
FATOR – PRUDENCIAL
FIDUCIAL DTVM LTDA
FINAMAX S.A. CFI
FINANSINOS S.A. CFI
FOCO DTVM LTDA
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA
FRAM CAPITAL DTVM S.A.
FRENTE CC LTDA.
FUTURAINVEST DTVM
GAVEA DTVM LTDA
GAZINCRED S.A. SCFI
GDC PART SERV FIDUC DTVM LTDA
GERAL CCVM LTDA
GET MONEY CC LTDA
GLOBAL EXCHANGE BR SOC. CC LTDA
GOLCRED S/A – CFI
GOOD CC LTDA
GRACO C.C. S.A.
GRADUAL CCTVM S.A.
GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI
GUITTA CC LTDA
H.COMMCOR DTVM LTDA.
H.H.PICCHIONI
HONDA – PRUDENCIAL
HOYA CVC LTDA.
HP FINANCIAL SERVICES AM S.A
HS FINANCEIRA
HSBC – PRUDENCIAL
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.
ICARO CC LTDA
ICATU DTVM LTDA
ICBC DO BRASIL BM S.A. – PRUDENCIAL
INDUSTRIAL DO BRASIL – PRUDENCIAL
INDUSVAL – PRUDENCIAL
INFINITY CCTVM S.A.
INTERCAM CC LTDA
INTERMEDIUM – PRUDENCIAL
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL
INTL FCSTONE DTVM LTDA.
INTRADER DTVM LTDA
J ALVES CC LTDA
J.MALUCELLI – PRUDENCIAL
JGP DTVM LTDA.
JN-MAXI CC LTDA.
JOHN DEERE – PRUDENCIAL
JSL A.M. S.A.
KRAUS – SCC LTDA
KREDILIG S.A. – CFI
LABOR CC
LASTRO RDV DTVM LTDA
LEASEPLAN AM S.A.
LEBES FINANCEIRA CFI SA
LECCA
LEROSA S.A. CVC
LEVYCAM CCV LTDA
LIMINE TRUST DTVM LTDA.
LUMINA CC
MAGLIANO S.A. CCVM
MÁXIMA – PRUDENCIAL
MEGA CC LTDA.
MELHOR CC LTDA.
MIDWAY S.A. – SCFI
MIRAE ASSET CCTVM LTDA
MIZUHO – PRUDENCIAL
MOMENTO DTVM LTDA.
MONETAR DTVM
MONOPÓLIO CC LTDA.
MSB BANK S.A. BCO CÂMBIO – PRUDENCIAL
MULTIMONEY CC LTDA.
MUNDINVEST S.A. – CCVM
MUTUAL APETRIM CI S/A
NATIXIS BRASIL S.A. BM – PRUDENCIAL
NEGRESCO S.A. – CFI
NGO ASSOCIADOS CC LTDA.
NOMINAL DTVM LTDA
NOVA FUTURA CTVM LTDA.
NOVINVEST CVM LTDA
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. – BM – PRUDENCIAL
NOVO MUNDO CC S.A.
NSG CAPITAL
NUMATUR CC LTDA
NUMBER ONE SCC LTDA.
OLIVEIRA FRANCO SCVM
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
OM DTVM LTDA
OMNI
ONNIX CC LTDA.
OPPORTUNITY DTVM LTDA
ÓRAMA DTVM S.A.
ORLA DTVM S.A.
OURINVEST – PRUDENCIAL
PACIFIC INVEST DTVM LTDA
PARATI – CFI S.A.
PARMETAL DTVM LTDA
PATAÇÃO DTVM LTDA.
PENTAGONO S/A DTVM
PERNAMBUCANAS
PETRA – PRUDENCIAL
PIAUÍ FOMENTO
PILLA CCVM LTDA
PLANNER
POLO CC LTDA.
PORTO SEGURO
PORTOCRED S.A. – CFI
PROSPER S/A CVC
RANDON – PRUDENCIAL
RB CAPITAL DTVM LTDA.
RELIANCE DTVM LTDA.
RENASCENCA DTVM LTDA
RENDIMENTO – PRUDENCIAL
RICO CTVM S.A.
RIO BRAVO INV. DTVM LTDA
RJI
RODOBENS – PRUDENCIAL
S. HAYATA CC S.A.
SANTANA S.A. – CFI
SANTINVEST
SAX S.A. CFI
SCANIA – PRUDENCIAL
SCOTIABANK BRASIL – PRUDENCIAL
SEALANDAIR CC LTDA.
SENFF S.A. – CFI
SENSO CCVM S.A.
SICOOB CREDICOM – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS LTDA.
SIMPLIFIC PAVARINI
SINGRATUR CC LTDA.
SINOSSERRA S/A – SCFI
SITA SCCVM S.A.
SLW CVC LTDA
SOCINAL S.A. CFI
SOCOPA – PRUDENCIAL
SOFISA – PRUDENCIAL
SOL CC
SOLIDEZ CCTVM LTDA.
SOLIDUS S.A. CCVM
SOROCRED CFI S.A.
SPINELLI S.A. CVMC
STANDARD CHARTERED BI S.A. – PRUDENCIAL
STARA FINANCEIRA S.A. – CFI
SUL AMERICA INVEST DTVM S.A.
TATICA S.A. DTVM
TENDÊNCIA CCTVM LTDA
TERRA INVESTIMENTOS DTVM
TODESCREDI S/A – CFI
TORRE CC LTDA
TREVISO CC S.A.
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA
TURCAMBIO CC LTDA.
TURISCAM CC LTDA.
UBS – PRUDENCIAL
UM INVESTIMENTOS S/A CTVM
UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA.
UNIPRIME CENTRAL – CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA.
UNIPRIME NORTE DO PARANA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES E EMPRESÁRIOS LTDA.
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI
VIC DTVM S/A
VINCI DTVM LTDA.
VIPS CC LTDA.
VISION S.A. CC
VOLVO – PRUDENCIAL
VORTX DTVM LTDA.
VR – PRUDENCIAL
WALPIRES S.A. CCTVM
WESTERN ASSET DTVM LTDA.
WESTERN UNION – PRUDENCIAL
XP INVESTIMENTOS
YAMAHA MOTOR – PRUDENCIAL
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