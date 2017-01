BC da Colômbia decide manter taxa básica de juros em 7,5%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira manter a taxa básica de juros em 7,5%. Na avaliação do BC, a economia colombiana continua a se ajustar após os fortes choques registrados em 2014 e o déficit em conta corrente está se corrigindo.

No comunicado da decisão, o BC também diz que a inflação segue em trajetória descendente, “embora as medidas de inflação básica e as expectativas de inflação superem a meta de 3%”. Ainda para o BC, a reforma tributária aprovada no Congresso favorece o investimento produtivo no país, além de consolidar a sustentabilidade fiscal e externa. O conselho do BC também disse que considerou a maior incerteza global e o comportamento da demanda interna para manter os juros agora.

LEIA TAMBÉM: Uber anuncia investimento de R$ 200 milhões em SP

Quatro membros do conselho do BC colombiano apoiaram a manutenção dos juros, enquanto os três outros defendiam um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa.