BC: após 2 anos de recessão, dados recentes confirmam estabilização da economia

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana de Carvalho, afirmou nesta segunda-feira, 28, durante palestra na Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, que “após dois anos de recessão, dados recentes confirmam cenário de estabilização da economia, e as perspectivas de retomada gradual da atividade econômica têm se fortalecido”.

Segundo ele, as evidências sobre a recuperação e o seu ritmo estão ficando mais claras ao longo dos últimos meses, com os sinais recentes.

Entre os sinais, ele citou o crescimento de 1% da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores. “É uma taxa de crescimento forte, refletindo o desempenho muito bom da atividade agropecuária”, disse Viana. “Indústria e serviços também mostraram sinais de recuperação. O setor externo tem contribuído para essa retomada, com o crescimento das exportações, de 4,8%, superando o crescimento das importações, de 1,8%.”

Outro sinal citado por ele são os dados do segundo trimestre, que “mostraram recuperação gradual”. “A população ocupada cresceu 0,6% no segundo trimestre e houve criação líquida de postos de trabalho no mercado formal no primeiro semestre”, disse. “Em julho, houve a criação de 36 mil vagas, o quarto mês consecutivo com resultado positivo.”