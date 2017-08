BB já detalhou a nova modelagem de financiamento de projetos, diz Moreira

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que o Banco do Brasil (BB) detalhou nesta quarta-feira, 23, na 3ª reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), a nova modelagem de financiamento de projetos que já está à disposição para os investidores que desejarem tomar o crédito.

Ao ser questionado sobre o papel que o BNDES terá no PPI, Moreira explicou que desde o início foram feitos estudos extensos sobre o processo de financiamento e que a primeira iniciativa do PPI foi trazer uma nova modelagem. “O financiamento não terá um único endereço. O financiamento não será só do BNDES, colocamos também o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal”, afirmou.

Moreira disse ainda que o Banco do Brasil terá a responsabilidade de coordenar os bancos privados no financiamento e que isso “significa concorrência”. De acordo com o ministro, o segundo ponto definido pelo Conselho do PPI foi “acabar com empréstimo-ponte para que pudéssemos construir uma modelagem de financiamento que se aproximasse mais do mercado”.