Barbosa descarta indicações políticas para compor o colegiado da CVM

O novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, descartou a existência de indicações políticas para compor o colegiado da autarquia. O executivo, cuja cerimônia de posse acontece às 15h, no Rio, afirmou que os diretores da CVM são “pessoas da maior capacidade, que trabalham com isenção e no interesse de se aplicar a lei”.

“Sei falar do meu caso. Não tenho vinculação política e nunca fui filiado a partido nenhum. Estou aqui pela minha aptidão técnica”, afirmou em entrevista coletiva ao ser questionado sobre o caso JBS.

Barbosa disse que as informações públicas sobre as investigações administrativas iniciadas após a delação dos sócios do frigorífico, os irmãos Batista, são relativas ao número de inquéritos e processos já em curso. Segundo ele, a CVM acompanha os desdobramentos, mas o surgimento de um novo processo envolvendo a JBS depende de haver uma nova denúncia ou investigação. Atualmente, há 13 procedimentos em curso na autarquia envolvendo o grupo.