Bancos seguem Copom e repassam queda da Selic para pessoas físicas e jurídicas

Banco do Brasil e Itaú Unibanco seguiram novamente o Comitê de Política Monetária (Copom) e repassaram o corte de 1 ponto porcentual para as suas principais linhas de crédito às pessoas físicas e jurídicas. Trata-se da quinta redução consecutiva de juros realizada no ano pelos grandes bancos de capital aberto. Além deles, no início da semana, o Santander Brasil antecipou a divulgação do repasse da nova diminuição dos juros para suas linhas de crédito.

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a nova redução da Selic é mais um passo importante na retomada do crescimento econômico do País. Segundo ele, a redução dos juros básicos da economia para um dígito “favorece os investimentos, melhora a obtenção de capital de giro para as empresas e estimula o consumo”.

LEIA TAMBÉM: Desemprego alto frustra retomada da arrecadação

No caso do BB, as novas taxas valem a partir da próxima segunda-feira, dia 31. Serão reduzidas, conforme o banco, os juros de crédito imobiliário. No Sistema Financeiro da Habitação (SFH), as taxas que estavam entre 9,99% e 10,94% ao ano serão reduzidas para 9,74% a 10,69% ao ano. Já na Carteira Hipotecária (CH), as taxas eram de 10,90% a 11,99% ao ano e serão reduzidas para o intervalo entre 10,65% e 11,74% ao ano. Também reduzirá as taxas mínimas do cheque especial (de 4,31% para 2,20% ao mês) e do CDC (1,97% para 1,79% ao mês).