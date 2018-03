Banco da Inglaterra (BoE) mantém taxa básica de juros em 0,50%

O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter os juros básicos da economia britânica em 0,50%, conforme esperado por analistas. Ao contrário da última decisão da autoridade monetária, a desta quinta-feira não foi unânime: 7 dirigentes votaram a favor da manutenção e 2 votaram pela elevação a taxa. O BoE também decidiu manter o programa de compra de ativos em 435 bilhões de libras.

Conforme a ata da reunião, os dirigentes discutiram o fato de que o mercado já precificou uma alta dos juros no próximo encontro, que acontece no dia 10 de maio.

Nesta quinta-feira, o BoE reforçou, ainda, que os desdobramentos da retirada do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, continuam sendo fonte de incerteza para o cenário econômico.

“Sob circunstâncias tão excepcionais, o MPC especifica que deve equilibrar qualquer troca entre a velocidade com a qual pretende fazer a inflação retornar para a meta e o apoio que a política monetária dá ao mercado de trabalho e à atividade”, diz o documento publicado pelo BoE.

Segundo a ata da reunião, os dirigentes também debateram o impacto das tarifas sobre aço e alumínio importados anunciadas pelos Estados Unidos. Para o BoE, o efeito direto dessas tarifas no crescimento dos EUA e na inflação provavelmente será pequeno, já que aço e alumínio correspondem a apenas cerca de 2% ou 3% do total das importações americanas.

O BoE alerta, porém, para um risco de escalada das tarifas e aponta que um aumento do protecionismo no mundo pode ter um impacto significativamente negativo no crescimento global e colocar pressão ascendente na inflação.(Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)