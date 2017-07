Balança de junho tem melhor resultado para o mês da série iniciada em 1989

A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 7,195 bilhões em junho. É o melhor resultado para o mês da série histórica, iniciada em 1989, e o segundo melhor para todos os meses, ficando atrás apenas do registrado em maio, quando o resultado foi positivo em US$ 7,661 bilhões.

O resultado ficou dentro do previsto pela pesquisa do Projeções Broadcast – o intervalo das estimativas foi de US$ 5,9 bilhões a US$ 7,751 bilhões, com mediana de US$ 7 bilhões.

No mês passado, as exportações somaram US$ 19,788 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 12,593 bilhões. Na quinta semana de abril (de 26 a 30), a balança registrou superávit de US$ 1,863 bilhão.