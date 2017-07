Balança comercial tem superávit de US$ 2,203 bilhões na 3ª semana de julho

A balança comercial brasileira encerrou a terceira semana de julho com superávit comercial de US$ 2,203 bilhões. Nesse período, as exportações somaram US$ 5,276 bilhões e as importações, US$ 3,073 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 24, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Em julho, o superávit comercial acumula US$ 4,566 bilhões até a terceira semana. Já em 2017, o resultado é positivo em US$ 40,782 bilhões até a terceira semana de julho. No início do mês, o governo reviu a projeção para o resultado do ano de US$ 55 bilhões para US$ 60 bilhões.

Em julho, houve aumento de 18,7% nas exportações na comparação com a média diária do mesmo mês do ano passado. Já as importações cresceram 10,5%. Em relação a junho deste ano, houve queda de 2,1% nas vendas ao exterior e alta de 3,2% nas compras, de acordo com o MDIC.