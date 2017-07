Azevêdo terá primeiro encontro com Trump

Defendendo um debate “racional”, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o brasileiro Roberto Azevêdo, estará pela primeira vez diante do presidente americano, Donald Trump, nesta semana. O diplomata terá a incumbência de apresentar aos líderes do G-20, na Alemanha, a situação comercial internacional e falará sobre a necessidade de manter mercados abertos e promover uma globalização inclusiva diante do chefe da Casa Branca.

A reunião está marcada para sexta-feira e caberá ao brasileiro apresentar os resultados do último informe da OMC sobre o protecionismo – a entidade destaca que praticamente todos os países reduziram barreiras ao comércio, salvo os americanos.

Em uma mensagem interpretada por diplomatas como sendo direcionada ao lobby protecionista da Casa Branca, ele pediu para que os “esforços sejam incrementados para evitar a implementação de novas medidas de restrição e reverter as medidas já existentes”. “Apelo para que as economias do G-20 continuem a mostrar liderança em apoiar o comércio aberto e fortalecer o sistema comercial com base em regras”, afirmou.