Avanço do protecionismo é uma preocupação real, afirma diretor-geral da OMC

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmou que o avanço do protecionismo é uma preocupação real no mundo.

“Nas últimas semanas, vimos o espectro do protecionismo crescendo novamente. Isso é uma preocupação real. Estou falando que todos os lados devem tentar resolver essa situação”, afirmou Azevêdo, em evento da OMC em Nova Délhi.

Segundo Azevêdo, mais do que nunca, é necessário fortalecer o sistema multilateral de comércio. “Devemos garantir que o sistema seja robusto e que responda às necessidades e prioridades de seus membros”, disse.

O chefe da OMC convocou ainda os países-membros da organização a “encarar os problemas diante de nós”. “Essa é a hora de mostrar nosso apoio ao sistema de comércio”, afirmou.

As declarações de Azevedo ocorrem ao mesmo tempo em que há a escalada de tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos e os exportadores de produtos siderúrgicos. O país governado por Donald Trump impôs tarifa de importação de 25% sobre o aço e 10% para o alumínio, ainda que tenha sinalizado que pode isentar da barreira o Canadá e o México, membros do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), e outras nações.