Audiência sobre regulação do setor de energia evitará judicializações, diz Aneel

Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone elogiou a decisão do Ministério de Minas e Energia (MME) de promover uma consulta pública para que o mercado opine sobre uma série de mudanças regulatórias que pretende promover no setor. Em sua opinião, esse é “um movimento forte para evitar judicializações, porque é fruto do debate”.

A última grande mudança regulatória foi promovida durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com a Medida Provisória 579, que renovou concessões antecipadamente e reduziu tarifas, o que gerou contestações jurídicas. O marco regulatório de Dilma é apontado também como uma das causas da atual crise financeira da Eletrobras. Com a retração da tarifa, a receita encolheu e o endividamento subiu.

“Acredito que não haverá resistência do mercado. O que está sendo lançado hoje é muito bem-vindo, aderente ao anseio do mercado. O material foi feito ouvindo a opinião de todas as associações do setor”, disse Pepitone.