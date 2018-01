Atraso no aluguel pode provocar despejo

Para o analista financeiro da Bispo Imóveis, Matheus Bispo Alves, o planejamento de gastos é essencial por parte do inquilino, especialmente nesse período do ano.

Apesar de o mês de janeiro tipicamente ser um período de muitas contas, com o pagamento de impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), as famílias que moram de aluguel devem se programar financeiramente para evitar a inadimplência.

“É preciso pensar bem antes de assumir um compromisso contratual, principalmente porque o contrato residencial é de 36 meses, geralmente. A família precisa fazer o cálculo de quanto pode gastar com o aluguel, além de evitar gastos desnecessários e manter sempre uma reserva para algum imprevisto”, sugere.

Segundo o analista, o inquilino pode atrasar uma parcela do aluguel, já que após o vencimento da segunda ele se tornará inadimplente, podendo até receber uma ação judicial e ser despejado do imóvel.

No caso de inadimplência, o fiador do inquilino é notificado do atraso do aluguel após 5 dias do vencimento. “Caso o aluguel não seja a pago até o 15° dia de atraso todos poderão ser negativados e após o vencimento do segundo aluguel, poderão ser acionados judicialmente”, explicou o analista.

EM QUEDA

Em 2017, a inadimplência do consumidor caiu 3,5%, de acordo com os dados nacionais da Boa Vista SCPC no comparativo ao ano retrasado.