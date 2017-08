Atividade da indústria paulista cresce 1% em julho, diz Fiesp

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista, calculado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 1% em julho, no comparativo com junho da série com ajuste sazonal. Sem ajuste sazonal, o indicador mostrou crescimento de 3,2% na comparação mensal e de 0,4% em relação a julho do ano passado.

No acumulado em 12 meses, o INA ainda mostra queda, de 3,1%, mas o indicador vem crescendo numa média de 1% desde abril, o que levou a Fiesp a subir sua projeção sobre o avanço da atividade industrial paulista no fechamento do ano de 1,7% para a faixa de 2,5% a 3%.

LEIA TAMBÉM: Decreto sobre recuperação fiscal de Estados corrige PIS/Cofins do etanol

Somente em julho, o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp (Depecon) apurou aumento de 4,3% nas vendas reais do setor frente ao mês anterior, enquanto o número de horas trabalhadas na produção subiu 0,7% e o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) teve avanço de 0,6 ponto porcentual.