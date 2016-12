O chefe do departamento econômico do Banco Central, Tulio Maciel, adiantou nesta terça-feira, 20, que o fluxo cambial total em dezembro até o dia 16 está negativo em R$ 2,040 bilhões.

Na conta financeira, o fluxo está negativo em US$ 3,601 bilhões, com entradas de US$ 21,233 bilhões e saídas de US$ 24,834 bilhões.

LEIA TAMBÉM: Venezuelanos correm para os bancos para depositar notas de 100 bolívares

Já na conta comercial, o fluxo é positivo em US$ 1,561 bilhão. As exportações somam US$ 7,744 bilhões, sendo US$ 1,390 bilhão em adiamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,043 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 3,311 nas demais operações. No mesmo período, as importações somaram US$ 6,184 bilhões.

A posição dos bancos em 16 de dezembro estava vendida em US$ 25,533 bilhões, ante uma posição vendida de US$ 23,491 bilhões ao fim de novembro.