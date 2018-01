Arsesp abre consulta pública sobre cálculo da revisão tarifária da Sabesp

A agência reguladora de saneamento e energia de São Paulo, a Arsesp, abriu consulta pública sobre a metodologia de cálculo a ser adotada para a etapa final da segunda revisão tarifária da Sabesp. O prazo vai desta quarta-feira, 17, até o dia 5 de fevereiro para a manifestação dos interessados.

A nota técnica (NT.F-0001-2018) que acompanha o aviso de consulta pública mostra que a Arsesp optou por manter o modelo de Fluxo de Caixa Descontado, “uma vez que o processo de definição do nível tarifário para o ciclo 2017-2020 já avançou em caráter preliminar e será concluído brevemente”.

LEIA TAMBÉM: PT prepara emenda à MP para obrigar salário mínimo a intermitente

No item referente ao mecanismo para revisão do mercado, a agência incluiu na matriz de risco um “gatilho” de revisão tarifária extraordinária (RTE) automática com base em variações expressivas do consumo médio de água por economia. A nota técnica explica que os “limites automáticos” (gatilhos) serão fixados no início de cada ciclo tarifário com base na variação anual da média móvel de 12 meses do consumo médio de água por economia, dados estes que deverão ser enviados para à Arsesp trimestralmente.