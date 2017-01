Valor do teto previdenciário fica acima do reajuste do salário mínimo

O teto previdenciário brasileiro passou a ser R$ 5.531,31, conforme divulgado em portaria do Ministério da Fazenda, publicada no último dia 16 de janeiro no Diário Oficial da União. Os segurados que recebem acima do salário mínimo contarão com reajuste de 6,58%. As informações foram divulgadas pela Previdência Social. De acordo com tabela da Ieprev (Instituto de Estudos Previdênciários), nos últimos três anos, o teto previdenciário subiu de R$ 4.390,24 em 2014 para R$ 4.663,75 em 2015 e começou em janeiro de 2016 com R$ 5.189,82.

Pela primeira vez nas últimas duas décadas, este número foi maior que o reajuste do salário mínimo, estipulado em 6,48%, passando de R$ 880 para R$ 937 em 2017. O salário mínimo atual segue como o valor dos benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em aposentadorias, auxílio-doenças e pensão por morte, incluindo as aposentadorias dos aeronautas e das pensões pagas às vítimas de síndrome de talidomida.

Ainda receberão o valor de R$ 937 os beneficiados pela Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), voltada para idosos e portadores de deficiência, para a renda mensal vitalícia e para as pensões especiais pagas aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru, no Pernambuco.

Também foram estabelecidas novas alíquotas de contribuição do INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos. As alíquotas serão de 8% para quem ganha até R$ 1.659,38; 9% para quem ganha entre R$ 1.659,39 e R$ 2.765,66 e de 11% para os que ganham entre R$ 2.765,67 e R$ 5.531,31.

Por conta do reajuste, o benefício pago para seringueiros e seus dependentes terá valor de R$ 1.874, e a cota do salário-família passa a ser R$ 44,09 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 859,888, e de R$ 31,07 para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 859,88 e igual ou inferior a R$ 1.292,43.

ANIVERSÁRIO

A Previdência Social do Brasil completou 94 anos de implementação na última terça-feira, 24 de janeiro. Ela surgiu a partir do decreto nº 4.682, conhecido como Lei Elói Chaves, considerado seu ponto de partida. Na ocasião do aniversário, o atual secretário de Previdência e ministro da Fazenda, Marcelo Caetano, declarou que o governo se prepara para enfrentar o desafio de garantir a sustentabilidade da Previdência Social.

“Por esse motivo, o governo enviou, em dezembro passado, para apreciação dos congressistas, a PEC nº 287/2016, a mais abrangente reforma do sistema previdenciário brasileiro, necessária para fazer frente à acelerada transição demográfica, de modo a possibilitar o pagamento dos benefícios previdenciários no médio e longo prazo”, enfatizou Caetano em artigo. Ele destacou que, mensalmente são pagos somente pelo INSS 29 milhões de benefícios, o que corresponde a aproximadamente R$ 34 bilhões.