Aposentados

Com a aprovação e promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Aposentadoria pelo Congresso Nacional, haverá mudanças não só para os trabalhadores que atuam em áreas urbanas, mas também aos ativos na área rural. Atualmente, para a aposentadoria por idade rural, são seguidos os critérios de idade mínima de 60 anos para os homens, e 55 anos para as mulheres, com 15 anos de contribuição ou de atividade rural para os segurados especiais. Com a reforma, a idade mínima para aposentadoria será de 65 anos, para homens e mulheres de todas as profissões, com, no mínimo, 25 anos de tempo de contribuição.

Cada membro do grupo familiar rural contribuirá de forma individualizada mediante alíquota diferenciada sobre o limite mínimo do salário de contribuição para o Regime Geral. O segurado especial (agricultor familiar, pescador artesanal e indígena que exerce sua atividade em regime de economia familiar não poderá se aposentar com idade reduzida. A idade mínima para a aposentadoria desses segurados será a mesma estabelecida para os segurados urbanos. Haverá regra de transição também para o segurado especial.

Homens que têm atualmente 50 anos de idade ou mais e mulheres com 45 anos de idade ou mais poderão aposentar-se com regras diferenciadas. Deverão cumprir um período adicional de contribuição (pedágio) equivalente a 50% do tempo que, na data de promulgação da Eemenda, faltaria para atingir o número de meses de contribuição exigido. Foto: Creative Commons

NÚMEROS

De acordo com o “Anuário Estatístico da Previdência Social”, o mais recente apurado pela Previdência Social, e divulgado no último dia 16 de dezembro, no ano de 2015 foram concedidos 4,3 milhões de benefícios, dos quais 88,5% eram previdenciários, 6,4% assistenciais e 5,1% acidentários. Comparando com o ano de 2014, a quantidade de benefícios concedidos reduziu 16,6%, com decréscimo de 15,9% nos benefícios urbanos e 19,9% nos benefícios rurais.

Os benefícios concedidos referentes aos registros urbanos atingiram 81,6%, e os concedidos à clientela rural somaram 18,4% do total. O valor total dos benefícios concedidos em 2015 atingiu R$ 5 bilhões, valor que representou um decréscimo de 8,1% em relação ao ano anterior, com os benefícios urbanos reduzindo 7,4%, e os benefícios rurais 12,8%.

Em 2015, 99,4% dos benefícios concedidos à clientela rural apresentavam valor de até um piso previdenciário, enquanto que os benefícios da clientela urbana dessa faixa corresponderam a 41,9% do total. Observa-se que 98,2% dos benefícios urbanos estavam contidos na faixa que atinge até cinco pisos previdenciários. Cerca de 57% dos benefícios foram concedidos a pessoas do sexo feminino, sendo que na clientela urbana esta participação foi de 55,0% e na rural 65,9%.