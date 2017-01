Demora na análise da aposentadoria gera indenizações

A aposentadoria é cobiçada por todos aqueles que trabalham, mas muitos enfrentam dificuldades para conquistá-la e precisam da justiça para auxiliar neste processo. Os interessados no benefício devem estar cientes de que a espera prolongada deste procedimento pode gerar indenização por danos morais. O LIBERAL conversou com o advogado especialista em Direito Previdenciário Guilherme de Mattos Cesare Ponce, de Americana, para esclarecer dúvidas sobre como proceder nestes casos.

“É necessário ponderar que estamos tratando de atos administrativos e vinculados, ou seja, todo requerimento deve ser respondido dentro do prazo legal. Fique registrado que o prazo legal para responder qualquer tipo de requerimento administrativo é de 45 dias, considerando o disposto no § 5º do art. 41-A da Lei 8.213/91”, explica Ponce.

Vencido este prazo, é presumido o abandono processual, que quando consumado, resta praticado ato ilegal e abusivo do responsável, justificando ainda Mandado de Segurança.

O especialista enfatiza que em caso de demora, ou seja, do vencimento do prazo legal, a população deve imediatamente procurar o judiciário para o ressarcimento dos danos morais sofridos, “Uma vez que se trata de verba alimentícia, cuja necessidade é clara e evidente. Cumpre consignar o seguinte raciocínio: caso todos invocassem seu direito perante o judiciário, com tantas condenações de danos morais, o INSS continuaria atrasando a análise dos processos?”, reflete.

O valor mínimo desta indenização é R$ 5 mil, não possuindo limitação máxima, vez que as peculiaridades de cada caso fazem elevar o dano moral sofrido, conforme orienta Ponce. “Em resumo, quanto mais o cidadão necessitar do benefício, mais prejuízos o atraso de análise irá gerar, aumentando-se consideravelmente o valor da indenização, que costumeiramente chega a R$ 25 mil”. Ele se recorda de um caso de sucesso, cuja condenação foi de R$ 10 mil pela espera excessiva na análise do pedido da aposentadoria especial, que é concedida ao segurado que tenha trabalhado exposto a agentes prejudiciais à saúde, ou em condições em que arriscam a integridade física.

Outro caso, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Aposentados neste mês, conta a experiência de um homem de Lucélia, interior de São Paulo, que tinha direito à aposentadoria em 2003. Entretanto, uma falha na orientação de servidores levou à concessão da aposentadoria somente em 2007. Ele pleiteou a aposentadoria quando acumulava 31 anos, 9 meses e 7 dias de contribuição. O pedido foi indeferido pelo INSS, que alegou que ele não possuía o tempo necessário à concessão do benefício. Entretanto, em 2006, com problemas de saúde que o impediam de trabalhar como pedreiro, requereu o benefício de auxílio-doença que também foi indeferido.

Quando em 2007 a aposentadoria por tempo de contribuição finalmente foi concedida, o funcionário da autarquia questionou o fato do autor não ter aceitado o benefício no ano de 2003. O homem entrou com ação por reparação de danos materiais e morais na Justiça Federal e conclui-se a condenação do INSS ao pagamento do valor que o homem deveria receber entre 2003 e 2007, além de R$ 21,8 mil por danos morais.