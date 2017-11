Cuidado com fraudadores do INSS

O segurado não deve fazer depósitos em conta bancária a pedido de estranhos nem fornecer dados pessoais a terceiros. O alerta é da Secretaria de Previdência do Ministério de Fazenda e visa evitar que os aposentados e pensionistas sejam vítimas de golpes de fraudadores que se passam por funcionários da seguridade social para oferecer benefícios e extorquir os segurados.

A Ouvidoria Geral da Previdência Social registrou, desde o início do ano até julho, 732 denúncias sobre a ocorrência desse tipo de fraude . “A Previdência não cobra para prestar um serviço que é um direito do cidadão”, afirma o secretário de Previdência, Marcelo Caetano. Em geral, os golpistas entram em contato com o segurado, por telefone, identificando-se como integrantes do Conselho Nacional de Previdência (CNP) e oferecem algum tipo de benefício. O mote é que o aposentado ou pensionista teria direito a receber valores atrasados – em geral, elevadas quantias – e pedem que entrem em contato por determinado telefone.

Ao segurado que liga são pedidos dados pessoais e o depósito de certa quantia em uma conta bancária para a liberação do pagamento, que não existe. O aposentado Reynaldo Stefano, de 78 anos, passou por esse tipo de abordagem. Em vez de ligar para o número pedido, entrou em contato com a Previdência para saber do que se tratava. “Eles ligaram aqui na minha casa informando que eu teria direito a receber um valor referente a uma revisão no meu benefício, mas antes de ligar para o telefone que eles me informaram entrei em contato com a Previdência”.