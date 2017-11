Aposentado começa a receber segunda parcela do 13º nesta sexta

A partir de sexta-feira, dia 24, aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber a segunda parcela do 13º. A liberação do dinheiro acontece primeiro para os segurados que ganham pelo piso, de 1 salário mínimo (R$ 937,00). E a partir do dia 1º de dezembro o valor é creditado aos segurados que ganham acima disso.

O mesmo critério será usado para cálculo do valor a ser pago a quem ganha mais de um salário mínimo. Quem tem um benefício de R$ 2.200, suponhamos, vai receber a segunda parcela de R$ 1.100, tendo um crédito integral de R$ 3.300.

QUEM TEM DIREITO

Vão receber a segunda parcela do 13º o segurado do INSS que recebe aposentadoria, pensão, salário-maternidade, auxílio-doença ou auxílio-reclusão. Não tem direito ao abono anual quem ganha os chamados benefícios assistenciais, como o auxílio ao trabalhador rural, renda mensal vitalícia, o benefício assistencial de amparo ao idoso e à pessoa com deficiência, auxílio por acidente de trabalho, abono de permanência no serviço e o salário-família.

Quem quiser conferir o valor do seu benefício pode fazer uma consulta pelo site da Previdência Social. Basta entrar no endereço www.previdencia.gov.br e clicar no ícone “Extrato de pagamento”. Uma nova aba se abrirá com quadros a serem preenchidos com o número do benefício, data de nascimento, nome e CPF do beneficiário. Outras opções para checar os valores é ligar para Central de Atendimento 135, ou fazer uma consulta presencial em uma das agências da Previdência ou caixas eletrônicos dos bancos.

> Pagamento é de acordo com número final do benefício

GANHA PELO PISO

Final / Dia

1: 24/11

2: 27/11

3: 28/11

4: 29/11

5: 30/11

6: 01/12

7: 04/12

8: 05/12

9: 06/12

0: 07/12

GANHA ACIMA DO PISO

Finais / Dia

1 e 6: 01/12

2 e 7: 04/12

3 e 8: 05/12

4 e 9: 06/12

5 e 0: 07/12