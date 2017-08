Após mais de 3 horas, termina reunião de Temer com equipe econômica

Terminou nesta noite de quarta-feira, 9, após mais de três horas, a reunião entre o presidente Michel Temer e os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento). Também participaram os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Ninguém falou com a imprensa no fim do encontro.

O governo tenta encontrar uma solução para a situação das contas públicas e é cada vez mais certo de que terá que rever a meta fiscal, que atualmente prevê déficit de R$ 139 bilhões. Diante da frustração na arrecadação, o governo estuda formas de ampliar as receitas. Ao mesmo tempo, o governo tenta um acordo para preservar a arrecadação do Refis. Um grupo de deputados e senadores foi destacado para negociar com a Receita Federal e prometeu chegar a um entendimento nesta quinta-feira.

LEIA TAMBÉM: Mercosul e Colômbia assinam acordo que libera comércio para 97% dos produtos

Sem IR